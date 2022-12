Hamad Al-Amari ist Stand-up-Comedian, der einzige in Katar. Während der Fußball-Weltmeisterschaft unterhält er in der Fan-Zone nun Anhänger aus der ganzen Welt. Und wundert sich.

Von Dunja Ramadan

Hamad Al-Amari zieht seine Sandalen aus und legt sich auf die cognacfarbene Ledercouch, zuvor hat er sich äthiopischen Espresso bestellt und gefragt, ob da auch Goji-Beeren drin sind. Sind sie, also hat er zugegriffen. "Ich lege mich für euch auf die Couch, weil so denkt ihr Europäer doch über uns: Die faulen Katarer mit dem vielen Geld chillen den ganzen Tag nur", sagt er und lacht laut. Hamad Al-Amari ist Stand-up-Comedian, der einzige in Katar. Während der Fußballweltmeisterschaft moderiert er das größte Fanfestival in der Hauptstadt Doha, er soll für gute Stimmung sorgen. Al-Amari spricht einen Mix aus Arabisch und Englisch mit irischem Einschlag. In Dublin hat der 34-Jährige seine Schulzeit verbracht.