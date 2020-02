Um sieben Uhr aufstehen, um acht aus dem Haus, um neun in der Arbeit: Manche behaupten ja, der klassische 9-to-5-Job mit Stechuhren am Eingang würde langsam aussterben. Globalisierung brauche Arbeitskräfte, die immer und von überall aus verfügbar sind. Doch stimmt das? Definiert die Gesellschaft gerade den Arbeitsbegriff tatsächlich völlig neu? In Deutschland gibt es derzeit mehr als 1,4 Millionen Selbständige, so viel wie nie zuvor.