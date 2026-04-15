Auf dem Gemälde „Der Jungbrunnen“ von Lucas Cranach d. Ä. aus dem Jahr 1546 sah die Sache mit dem Glow noch folgendermaßen aus: Alte und Gebrechliche lassen sich auf einem Karren zu einem Becken vor der Stadt bringen und steigen nackt ins Wasser. Nur zwei, drei Schwimmzüge weiter wird die knittrige Haut glatt, die Brust richtet sich plötzlich wieder gen Sonne und die Wangen leuchten rosig – alles ganz ohne Schönheits-Doc, Pilates-Abo und Schimmer-Puder. Die frisch Verjüngten schickt ein Kavalier schließlich in ein Zelt, in dem sie neu eingekleidet werden; dahinter steigt die Party, um diese erfreuliche Wandlung zu begießen.