Von Johanna Adorján

Der Künstler sitzt während des Gesprächs, das via Facetime stattfindet, in einem riesigen holzgetäfelten Raum in seinem Zweitwohnsitz in Montauk. An den Wänden hängen eigene Werke. Einmal ruft Julian Schnabel einen Assistenten, um ihm das neue Buch seiner gesammelten Werke zu bringen und blättert dann lange darin.