Sieben Sekunden also. Viel Zeit ist das nicht, um hier Zuversicht zu verbreiten. Der Bundestagsabgeordnete steuert jetzt das nächste Haus an, das ein wenig freudlos am Hang steht, im Irgendwo des Lahntals, gleich beim Westerwald. Im Haustürwahlkampf, sagt Johannes Volkmann, zählen die ersten sieben Sekunden, der spontane Eindruck beim Wähler, ein Gefühl, nicht das Argument. Haben Forscher herausgefunden. „Also ob man sympathisch rüberkommt.“
CDU-NachwuchsIm Schlagschatten
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Johannes Volkmann, 29, setzt sich im Bundestag auch für Generationengerechtigkeit ein – und ist der Enkel von Helmut Kohl. Er hat sich damit genau das Leben ausgesucht, das so vieles zerstört hat in seiner Familie: das eines Politikers.
Berlin:"Huhu, wie is et?"
Wenn Alteingesessene und Neubürger aus dem Rheinland in die Hauptstadt fahren, um ihre Abgeordnete zu besuchen, ist man sich nicht immer einig, aber Traurigkeit hat keine Chance. Eine Reise ins Herz der Demokratie.
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