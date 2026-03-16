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CDU-NachwuchsIm Schlagschatten

Lesezeit: 9 Min.

Ziemlich „unschöne Szenen“ habe es damals nach dem Tod von Helmut Kohl 2017 gegeben, erinnert sich Johannes Volkmann.
Ziemlich „unschöne Szenen“ habe es damals nach dem Tod von Helmut Kohl 2017 gegeben, erinnert sich Johannes Volkmann. Friedrich Bungert

Johannes Volkmann, 29, setzt sich im Bundestag auch für Generationengerechtigkeit ein – und ist der Enkel von Helmut Kohl. Er hat sich damit genau das Leben ausgesucht, das so vieles zerstört hat in seiner Familie: das eines Politikers.

Von Constanze von Bullion

Sieben Sekunden also. Viel Zeit ist das nicht, um hier Zuversicht zu verbreiten. Der Bundestagsabgeordnete steuert jetzt das nächste Haus an, das ein wenig freudlos am Hang steht, im Irgendwo des Lahntals, gleich beim Westerwald. Im Haustürwahlkampf, sagt Johannes Volkmann, zählen die ersten sieben Sekunden, der spontane Eindruck beim Wähler, ein Gefühl, nicht das Argument. Haben Forscher herausgefunden. „Also ob man sympathisch rüberkommt.“

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SZ PlusVon Roman Deininger (Text) und Leon Joshua Dreischulte (Fotos)

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