Sieben Sekunden also. Viel Zeit ist das nicht, um hier Zuversicht zu verbreiten. Der Bundestagsabgeordnete steuert jetzt das nächste Haus an, das ein wenig freudlos am Hang steht, im Irgendwo des Lahntals, gleich beim Westerwald. Im Haustürwahlkampf, sagt Johannes Volkmann, zählen die ersten sieben Sekunden, der spontane Eindruck beim Wähler, ein Gefühl, nicht das Argument. Haben Forscher herausgefunden. „Also ob man sympathisch rüberkommt.“