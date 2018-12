19. Dezember 2018, 17:28 Uhr Familie und Beruf Kampf dem System

Job und Familie? Das klappt in Deutschland immer noch schlecht. Nina Straßner will das ändern. Dafür braucht die Juristin Menschen, die sich trauen, ihren Arbeitgeber zu verklagen.

Von Vera Schroeder

Der Anruf, den jede berufstätige Mutter fürchtet, kommt etwa auf halber Strecke zwischen ihrer Heimatstadt Kiel und dem Arbeitsgericht in Stade. Die Rechtsanwältin Nina Straßner nimmt ihn über die Freisprechanlage im Auto an, ihr Mann ist dran. "Der Kindergarten hat angerufen. Wilma hat Husten, wir sollen sie holen. Was machen wir?", fragt der Mann, der Fabian heißt und auch Anwalt ist. Er hat heute einen wichtigen Termin.

Nina Straßner schnauft kurz genervt, dann spielen sie ein paar Optionen durch, aber ...