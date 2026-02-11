Wer im Jahr der Mondlandung geboren ist, hat ein paar interessante Altersgenossen, zu denen man bei Bedarf aufblicken kann, Matthew McConaughey, Marietta Slomka, Robert Habeck, Markus Lanz und Cate Blanchett, die haben sich alle ganz gut gehalten. Offenbar hat das lunare Spitzenjahr 1969 etliche Show- und Labergrößen hervorgebracht. Zwei deutsche Sportgiganten befinden sich ebenfalls auf dieser Liste, Steffi Graf und Oliver Kahn, die für extreme Zähigkeit auf dem Platz berühmt sind. Von deren Willenskraft kann man sich ruhig ein Scheibchen abschneiden, wenn man gerade dabei ist, die sichere Zone des Mittfünfzigers zu verlassen.