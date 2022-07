"Tiere und Pflanzen halten mich in der Welt"

An einem Bach in der Nähe ihrer Hamburger Wohnung spürt Jasmin Schreiber einen Asiatischen Marienkäfer auf.

Ob Riesenschnecken, gestreifte Asseln oder dusselig übereinander purzelnde gelbe Käfer: Die Bestsellerautorin Jasmin Schreiber hat eine Vorliebe für alles, was krabbelt und kriecht. Unterwegs mit einer Rastlosen, die beim Insekten-Beobachten Ruhe findet.

Von Barbara Vorsamer

"Da durch, neben den Garnelen, hörst du direkt", so beschreibt Jasmin Schreiber den Weg zur Toilette in ihrer Wohnung. Und ja, auf dem Fliesenabsatz hinter dem Waschbecken steht tatsächlich ein Aquarium, in dem es rauscht und blubbert und ohne Unterlass krabbelt. Für die 34-Jährige ist das kein Kuriosum, Krabbeltiere sind die große Leidenschaft der Schriftstellerin, die eine besondere Zuneigung zu den Tieren hat, die für die meisten Menschen gefühllose Quälgeister sind, die stechen, Krankheiten übertragen und mit ihren vielen Beinen ganz schön eklig sind. Für sie aber sind Tausendfüßler und Garnelen "auf dem selben Haustier-Level wie Kaninchen und Hamster".