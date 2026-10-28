Jagd ist männlich. Jagd ist ländlich. Jagd heißt Schießen. Drei Klischees, die in manchen Milieus noch gültig sein mögen, gesamtgesellschaftlich aber längst in Auflösung begriffen sind. Die Ergebnisse der Jungjägerbefragung des Deutschen Jagdverbands (DJV), die der SZ vorab vorlagen, haben mit dem Bild des schießfreudigen Waidmanns, der draußen auf dem Land in x-ter Generation sein Handwerk versieht, nicht mehr allzu viel zu tun.