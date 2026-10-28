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NaturStädter auf der Jagd

Lesezeit: 2 Min.

Jägerin in Niedersachsen auf dem Weg zur Kanzel.
Jägerin in Niedersachsen auf dem Weg zur Kanzel.
Foto: Philipp Schulze/dpa

Sehnsucht nach Natur und Wirklichkeit: Immer mehr Menschen aus dem urbanen Raum legen die Jägerprüfung ab.

Von Tanja Rest

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Jagd ist männlich. Jagd ist ländlich. Jagd heißt Schießen. Drei Klischees, die in manchen Milieus noch gültig sein mögen, gesamtgesellschaftlich aber längst in Auflösung begriffen sind. Die Ergebnisse der Jungjägerbefragung des Deutschen Jagdverbands (DJV), die der SZ vorab vorlagen, haben mit dem Bild des schießfreudigen Waidmanns, der draußen auf dem Land in x-ter Generation sein Handwerk versieht, nicht mehr allzu viel zu tun.

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Waidmannsleid
:Jagen lernen

Unsere Autorin hat sich immer für einen Naturmenschen gehalten. Frohen Herzens meldete sie sich zur Jägerprüfung an. Sie hatte ja keine Ahnung.

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