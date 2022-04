Wie bekommt man das hin? Und warum tut er sich das an? Aldo D'Achille in seinem Büro.

In Italien will niemand mehr Bürgermeister werden, weil man für vieles haftbar gemacht wird. Aldo D'Achille aus San Bellino im Veneto lässt die Menschen in seinem Ort bei allen Fragen mitbestimmen - und gilt jetzt als bester Bürgermeister der Welt.