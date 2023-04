Das Kernkraftwerk Isar 2 in Essenbach wird nun endgültig abgeschaltet. Unser Autor ist nebenan aufgewachsen, für ihn war das KKI immer auch ein Symbol für Verlässlichkeit und Idylle. Erinnerungen an eine nukleare Jugend.

Von Martin Wittmann

Von München aus war unser Dorf in einer Stunde zu erreichen, von dem Dorf aus gesehen war die große Stadt aber viel weiter weg. Wenn Besucher aus München kamen, wurden sie hier ein wenig skeptisch empfangen, weil sie in der unübersichtlichen Stadt lebten, aber auch respektiert, weil sie dort überlebten. Dass sie freiwillig in einer hektischen und verbauten Umgebung wohnten, verstanden im Dorf nur ein paar Jugendliche. Die meisten hätten in der Stadt die Ruhe und die Natur ihrer Heimat vermisst. Auf beides waren sie sehr stolz.