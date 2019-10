An diesem Dienstag feiert das Internet wieder einen seiner Geburtstage. Der Plural ist deswegen richtig, weil es mehrere dieser Tage gibt. Am 29. Oktober vor 50 Jahren jedenfalls gelang ein allererster Datenaustausch zwischen Computern in Los Angeles und San Francisco, damals noch in einem Vorläufer des Internets, im Arpanet. Überflüssig zu sagen, dass sich seitdem fast alle Lebensbereiche grundlegend verändert haben. Was aber doch erstaunlich ist: Die Katze als Internet-Maskottchen, die womöglich verlässlichste Konstante dieses neuen Zeitalters, ist inzwischen abgelöst - durch den Hund.

Was ist passiert? Und was hat das mit uns Nutzern zu tun? Dass das Netz auf den Hund kommen würde, galt sehr lange als sehr unwahrscheinlich. Das Internet war einfach ein Katzen-Ort. Katzen wurden gefilmt, fotografiert, die Videos und Bilder verschickt, in Memes verwandelt, also in Bildchen mit ironischen Aphorismen, in Posteingänge, Timelines und Foren gespült, angeschaut, weitergeleitet. 56 Millionen Menschen schauten sich alleine das Video einer Keyboard spielenden Katze namens Fatso an: "Keyboard Cat".

Es gab (und gibt) auf der ganzen Welt Katzenvideo-Filmfestivals, eine jährliche "CatCon", also Katzeninhalte-Convention in Pasadena, Kalifornien, den Brauch des Caturdays (man traktiere samstäglich Mitmenschen mit Katzenbildern und -videos) und eine Netz-Katzensprache, die man "Lolcat" nennt ("I Can Has Cheezburger?", Kann ich Cheeseburger haben?). 2016 fand dann auch noch eine Cat-Content-Kunstausstellung statt, in New York.

"Grumpy Cat", die Grantler-Katze, das vielleicht Beste, was katzenmäßig jemals durchs Netz geisterte

Es gibt neben "Keyboard Cat" unter anderem: "Nyan Cat" (eine Katze in trashiger Videospieloptik), "Lil Bub" (eine Katze mit heraushängender Zunge), Katzen, die ihre Besitzer grundlos anspringen, die einem Laserpointer nachjagen, auf dem Staubsaugerroboter durch die Wohnung surfen. Nicht zu vergessen: "Grumpy Cat", die Grantler-Katze, das vielleicht Beste, was katzenmäßig jemals durchs Netz geisterte. Befragt danach, was ihn am Internet am meisten überrascht hat, antwortete Tim Berners-Lee, britischer Physiker, Informatiker und Miterfinder des World Wide Web: "Kittens", Kätzchen also.

Sogar eine Katzeninhalte-Forschungsszene hat sich an diversen US-Universitäten etabliert. Eine Vertreterin dieser Szene heißt Elyse Graham, sie forscht im Bundesstaat New York an der Stony Brook Universität zu Internetkultur und hat gerade die womöglich - so raunen es Kollegen - Katzeninhalte-Monografie schlechthin fertiggestellt. Wer mit Graham spricht, sieht sofort ein: Theorien über Katzen-Content sind Theorien über uns.

Graham sagt am Telefon: "Die Katze, wie jedes gute Symbol, hat gleich mehrere Ebenen." Und eine davon hat massiv mit der Gegenkultur zu tun, die das öffentliche Internet in seiner Frühphase verkörperte. Das Internet in den frühen Neunzigerjahren, sagt Graham, sei wild, anarchisch und extrem dadaistisch gewesen. Graham benutzt auch die Wörter "pointless" und "silly", was man mit zwecklos und doof - "für die Katz" - übersetzen kann und was einen sofort an den eher analogen, aber nicht weniger dadaistischen Helge-Schneider-Nonsens denken lässt ("Katzeklo").

Grahams Forschung zufolge fing es Anfang der Neunziger im Usenet an, einem Diskussionsforum aus der Internet-Steinzeit. Dort kaperte eine Horde von Nutzern ein Katzenliebhaberforum, um sich dann bald selbst gegenseitig jede Menge Katzenvideos zuzuschicken. Das Netzmaskottchen war gefunden, das "Totemtier des Internets" (Washington Post): nonkonformistisch, selbstbestimmt, anarchisch, unkontrollierbar. Einerseits, sagt Graham, sei das ein Witz gewesen, haha, wir schauen uns Katzenvideos an. Andererseits war es aber auch ein Bekenntnis. Ein bewusst sinnloser Akt. Ganz nach dem Motto: Es gibt Unwichtigeres, als mein Jobportal-Profil zu optimieren.