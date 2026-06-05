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Künstliche IntelligenzWas tun gegen Angst vor KI?

Lesezeit: 2 Min.

Der Schatten der Technologie: KI kann hilfreich sein, aber sie verunsichert auch viele Menschen.
Der Schatten der Technologie: KI kann hilfreich sein, aber sie verunsichert auch viele Menschen. Andreas Arnold/dpa

„AI Anxiety“, die Angst vor Job- und Kontrollverlust durch künstliche Intelligenz, wächst, vor allem in der Gen Z. Was man dagegen tun kann? Am besten ausnahmsweise mal nicht Chat-GPT fragen.

Von Kathrin Hollmer

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Als der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt vor Kurzem eine Rede vor Absolventen der University of Arizona hielt, kam er auf das Thema künstliche Intelligenz und ihren Aufstieg zu sprechen. Die Studierenden wollten davon allerdings nichts wissen und buhten ihn aus, Videos davon gingen viral, auch weil es anderen prominenten Abschlussrednern zuletzt ähnlich erging. In den USA wackelt das KI-optimistische Tech-Bro-Narrativ schon länger. Von einem „AI Backlash“ ist da die Rede, einer wachsenden Ablehnung von KI und den Tech-Konzernen, die dahinterstehen.

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