Von Kathrin Hollmer

Eine Studentin bestellt sich in ihrem Lieblingscafé in Bremen einen Avocado-Bagel und ein Glas Chai-Tee. Sie nimmt beides mit zu ihrem Lieblingstisch am Innenbalkon, holt ihre Hand aus dem Rucksack und schaut kurz, ob der Regen draußen sie nicht nass gemacht hat. Sie zieht die Hand über den rechten Stumpf, schließt den Reißverschluss und lässt zwei Akkus an der Seite einrasten.