Von Niko Kappel

Ingo Lenßen hat sich passend gekleidet für den Besuch in der Mercedes-Benz-Arena, der Heimspielstätte der Eisbären Berlin. Es ist der 17. Februar, in einer halben Stunde beginnt das Spiel gegen die Frankfurter Löwen. Lenßen zieht seine Jacke aus, im VIP-Bereich der Arena ist es warm. Er dreht eine Pirouette auf seinen polierten Lederschuhen und zeigt auf seinen Pulli: Auf dem sind die Logos der sechs Gründungsvereine der amerikanischen Eishockey-Profiliga aufgestickt. Er ist ein großer Fan, das will er mit seinem Pulli verdeutlichen.