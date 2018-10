20. Oktober 2018, 00:00 Uhr In eigener Sache Neues Doppelheft

Wird man in Zukunft auf Algen statt auf Schnee Ski fahren? Wie macht sich eine Stabheuschrecke als Haustier? Und was muss ein Lawinenhund können? Die neue Ausgabe von SZ Familie liegt am Kiosk - mit Stickern für Bücher, Comic, Witzen und einem Extraheft für die Eltern.