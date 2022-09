Dirndl umnähen, Sparbuch plündern und boostern lassen: Das notiert das bayerische Gesundheitsministerium auf einem gelben Post-it, um an die Impfung zu erinnern.

In Bayern werden gerade flächendeckend To-do-Listen plakatiert, ein Punkt darauf: die Impfung. Warum das keine gute Idee ist.

Von Julia Rothhaas

Handyvertrag wechseln. Dieser Punkt steht seit Jahren auf der eigenen To-do-Liste. Sich bei verschiedenen Anbietern informieren ist nicht kompliziert, aber eben auch nichts, auf das man Lust hat an einem freien Nachmittag. Außerdem muss man sich eigentlich auch nicht mehr darum kümmern, es steht schließlich auf einer To-do-Liste. Dort ist es mindestens so gut aufgehoben wie ein altägyptisches Tempelrelief in einer perfekt temperierten Museumsvitrine. Und wird es 2022 nicht erledigt, bekommt es immerhin einen Platz ganz oben auf der 2023er-Liste!