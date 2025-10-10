Nehmen wir doch mal den Pax-Kleiderschrank, weiß, 175 mal 58 mal 201 Zentimeter, für 347 Euro zu haben. Auf den ersten Blick erscheint das einem womöglich günstig, man ist vielleicht gerade frisch verliebt, schlendert durch den Ikea in München-Brunnthal oder Berlin-Waltersdorf und braucht noch allerhand für die gemeinsame Wohnung. Eingeweihte aber wissen: Der Preis für diese Anschaffung ist hoch, sehr hoch.
Ikea-RegaleSchraubt ihr noch oder streitet ihr schon?
Lesezeit: 2 Min.
Als Paar gemeinsam ein Ikea-Möbel aufbauen? Eine echte Beziehungsprobe, schnell kippt die Stimmung zwischen Inbusschlüsseln und Metallbeschlägen. Forscher legen nun nahe, wie man mit dem Partner sprechen sollte.
Von Mareen Linnartz
