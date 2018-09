17. September 2018, 19:11 Uhr Hosentaschen-Interview Einfach mal die Hosentasche umkrempeln und alles herzeigen, was drin ist. Diesmal: Lilith, 7

Protokoll von Sarah Pache

"Wir haben zu Hause eine eigene Krimskrams-Schublade. Da stecke ich mir jeden Morgen was Neues ein. In der Schublade sind Tausend kleine Sachen. Alte Fußballkarten, Schlüsselanhänger, Überraschungseifiguren. Heute habe ich das Nilpferd und das Fingerboard mitgenommen. Gespielt habe ich damit nicht. Aber darum geht es bei dem Krimskrams auch gar nicht unbedingt. Ich fühle mich einfach irgendwie wohler, wenn ich was in der Tasche habe."