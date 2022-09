Gut betreut: Grundschülerinnen basteln in einem Hort.

Vielerorts bekommen die Eltern zuerst einen Betreuungsplatz, die am längsten arbeiten. Dabei sind nicht alle ehrlich. Was soll man tun, wenn man das mitbekommt?

Von Margit Auer und Herbert Renz-Polster und Collien Ulmen-Fernandes

Wir haben sehr um einen Platz im Schulhort kämpfen müssen. Dabei arbeitet mein Mann in Vollzeit und ich 80 Prozent. Wir sind über die Warteliste reingerutscht, aber nur, weil eine Familie umgezogen ist. Jetzt kenne ich andere Mütter, die nur bis mittags arbeiten, aber sofort einen Platz bekommen haben, weil ihre Arbeitgeber ihnen Vollzeitjobs attestiert haben. Und andere Familien, in denen die Eltern voll arbeiten, gehen leer aus. Das ist doch nicht fair! Soll ich mich an die Stadt wenden?