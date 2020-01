Es gibt sie noch, die Wahrheiten, über die man wunderbar streiten kann, natürlich. Zum Beispiel, dass der FC Bayern der beste Fußballverein der Welt ist, der Disney-Film "Die Eiskönigin" ein Meisterwerk oder dass Mischgetränke wie Radler und Spezi zu den schlechtesten Ideen der Menschheit gehören. Wer das für reine Meinung hält, möge das Gegenteil behaupten, es stimmt dadurch nicht weniger. Sobald es aber, was es in politisch erregten Zeiten dauernd tut, über Fußball, Film und Freizeitlimonaden hinausgeht, fällt in letzter Zeit ein Problem auf, wenn es um die Frage der Wahrheit geht: Was sie im öffentlichen Leben noch bedeutet, wird immer schwieriger zu beantworten.