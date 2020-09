Von Marlene Knobloch

Silvia Pettersen hat nie etwas geplant in ihrem Leben. Nicht die erste Ehe und nicht die fünfte Scheidung. Sie hat nie geplant, mit 19 zu heiraten, sie hat nie geplant, sich nach einer 15-minütigen Trambahnfahrt spontan zu verloben, mit weißer Schleppe im schwedischen Göteborg zu stehen oder sich in einem Hotelbett am Polarmeer zu verlieben. "Rauschig" nennt Silvia die Nächte, als sie 20 war, und "rauschig" ist ein Wort, das man mit gelbem Post-it auf ihr Leben kleben könnte.