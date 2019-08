Moers/Starnberg (dpa) - Der Schiffsmodellbau in Deutschland ist nach Ansicht von Dieter Matysik, Präsident des Deutschen Dachverbands für Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport nauticus, heute viel weiter verbreitet als noch vor Jahrzehnten. Die Trends bei den Schiffen seien sehr breit gestreut und reichten von militärischer Seefahrt über Segelschiffe und historische Modelle bis zu Arbeitsschiffen. In seinem Verband mit Sitz in Moers in Nordrhein-Westfalen seien deutlich mehr Männer als Frauen und eher ältere Modellbauer vertreten, sagte Matysik.