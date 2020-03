Kinder lieben Haustiere, aber Haustiere lieben nicht unbedingt Kinder. Heute weiß unsere Autorin, was sie ihrer Katze zugemutet hat. Eine Erinnerung.

Wie entschuldigt man sich bei einer Katze? Noch schwerer: Wie entschuldigt man sich bei einer toten Katze? Sie kam in den frühen Achtzigern zu uns, Anfang Herbst, mein Geburtstag, das genaue Jahr weiß ich nicht. Wir wohnten in einer Doppelhaushälfte mit Garten unweit des Krankenhauses Harlaching, meine Eltern, Brüder und ich. Sie war unser erstes Haustier. Mein erstes Haustier. Was bedeutete, dass ich das Possessivpronomen benutzen und einen Namen für sie aussuchen durfte, meine Mutter kümmerte sich um den Rest.