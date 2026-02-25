Als der Bundeskanzler noch der Oppositionsführer war, warf er dem unglücklichen Olaf und dessen nicht glücklicheren Regierung immer wieder vor, sie würden nur reden anstatt zu handeln. Seitdem der Oppositionsführer der Bundeskanzler ist, merkt er, dass reden viel einfacher ist als handeln. Natürlich hat das Friedrich Merz auch schon vorher gewusst. Aber strukturell oder temporär Oppositionelle sowie bestimmte Berufsgruppen, darunter auch und gerade Journalisten jedweden Geschlechts, leben davon, zu reden und nicht zu handeln.