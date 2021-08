Kommandoton und Kompetenz: Der Hamburger Innensenator und spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt (links) wurde in den Medien als "Herr der Flut" gefeiert.

Das katastrophale Hochwasser im Westen der Republik weckt Erinnerungen an ein vergleichbar großes Unglück, als in Hamburg vor 59 Jahren das Unheil vom Meer her kam. Damals war es auch der Beginn einer großen politischen Karriere.