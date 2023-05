Von Kurt Kister

Manchmal kommt es vor, dass ein Wirt eine Schlägerei beginnt, unangemeldete Spüler beschäftigt und außerdem auch noch zu alte Hühnerteile verkauft. Wenn so was passiert, denkt man sich: "Was für ein Depp", und beschließt, nicht mehr in sein Wirtshaus zu gehen. Das kann schade sein, vor allem dann, wenn man hin und wieder dieses Wirtshaus ganz gern besucht hat.