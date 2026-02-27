KI-generierte Bilder. Bei einer Luxusmarke wie Gucci. Geht’s noch? In den Tagen vor der Show an diesem Freitag waren auf dem Instagram-Account der Marke eine Reihe sehr offensichtlich künstlich erzeugter Bilder gepostet worden. Eine italienische Lady in einem Café. Ein nacktes Frauenbein mit rotem Stiletto, das sich aus einer Limousine schält. Ein leicht angeprolltes Pärchen mit Muscle-Shirt und Pilotenbrille. Auf Social Media war sofort die Hölle los. Sind die jetzt so pleite, dass sie sogar an Fotografen sparen müssen? Mit dem Mist könne man doch nicht ernsthaft hochwertiges italienisches Handwerk verkaufen. Natürlich nicht. Oder vielleicht doch?
Das neue GucciFühlst du es schon?
Die wichtigste Frage bei der Mailänder Fashion Week: Kann der neue Designer Demna das angeschlagene Luxushaus Gucci retten? Die Antwort liefert er bei seiner ersten Kollektion mit einiger Wucht.
Von Silke Wichert
