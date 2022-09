Eine der größten royalen Fantasien der Briten war, dass die Queen spontan bei ihnen zum Tee verbeikommt. Gar nicht so abwegig, mit der Teatime verbinden sich besonders schöne Erinnerungen an die Monarchin.

Von Marten Rolff

Millionen Briten haben schon einmal davon geträumt, dass die Königin überraschend bei ihnen zum Tee erscheint. Das besagt zumindest eine in Großbritannien seit Jahrzehnten mit Freude zitierte Studie, der zufolge der royale Teebesuch sogar einmal der häufigste Trauminhalt der Briten gewesen sein soll. Ein Phänomen, das Neil Tennant von den Pet Shop Boys 1993 zu seinem Song "Dreaming of the Queen" inspirierte. Ein Wunschtraum und Stresstraum zugleich, der in vielen Haushalten auf der Insel auch zum Thema einer Redensart wurde: "Decken wir lieber mit Tischtuch und gutem Geschirr, vielleicht kommt ja die Königin zum Tee." Der beliebte Scherz hatte eine ernste Botschaft: Jetzt wollen wir uns mal nicht gehenlassen. Das würde sie schließlich auch nie tun.