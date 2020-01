Suhl (dpa/th) - Thüringer Lottospieler haben im vergangenen Jahr 17 Großgewinne von 100 000 Euro und mehr eingestrichen. Der höchste Betrag von fast 1,37 Millionen Euro ging dabei an einen Spieler aus dem Weimarer Land, wie Lotto Thüringen am Freitag in Suhl mitteilte. Inklusive vieler kleiner Gewinne wurden knapp 78,5 Millionen Euro an die Spieler ausgezahlt.

Das staatliche Glücksspielunternehmen verbuchte anders als die meisten anderen Landeslottogesellschaften den Angaben zufolge ein leichtes Umsatzplus auf 158,5 Millionen Euro im Vergleich zu 2018. 2019 gab jeder Thüringer im Schnitt 75,50 Euro für Glücksspiele des Unternehmens aus. Insgesamt wurden fast 31,4 Millionen Euro aus den Erlösen an das Land abgeführt. Mit dem Geld seien unter anderem soziale und kulturelle Institutionen unterstützt worden, hieß es.