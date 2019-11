Rostock (dpa/mv) - Ein Spieler aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald hat am vergangenen Freitag beim Eurojackpot 267 322 Euro gewonnen. Dazu habe er einen Systemtipp verwendet, teilte die Lotto-Gesellschaft am Montag in Rostock mit. Beim Systemspiel werden anders als beim Normalspiel mehr als 5 plus 2 Zahlen angekreuzt. So konnte der unbekannte Spieler einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse sowie fünf weitere Treffer im fünften Gewinnrang verbuchen. Im Eurojackpot befinden sich nun 79 Millionen Euro.