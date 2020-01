Magdeburg (dpa/sa) - Lotto-Toto Sachsen-Anhalt sucht einen Millionär. Der Gewinner der Nikolaussonderauslosung habe mit seinem Dreier im Lotto 6aus49 am 9. Dezember eine Million Euro extra gewonnen. Bislang habe er sich aber nicht gemeldet, sagte Lotto-Geschäftsführerin Maren Sieb in Magdeburg. Alle Lottospieler, die Ende November im Landkreis Mansfeld-Südharz einen Spielschein mit 12 Tipps für zwei Ziehungen gespielt hätten, sollten ihre Lottoscheine kontrollieren. Für seinen Dreier bekomme der Millionär noch 12,30 Euro. Neben dem Millionengewinn seien im Jahr 2019 Lottogewinne in Höhe von 100 000 Euro noch nicht bemerkt worden, sagte Maren Sieb.