Magdeburg (dpa/sa) - Der Aufsichtsrat von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt hat am Donnerstag gut 1,15 Millionen Euro Fördermittel für 29 Projekte im Land freigegeben. Wie eine Sprecherin mitteilte, gingen rund 400 000 Euro an Kulturprojekte wie etwa das Kurt Weill Fest in Dessau-Roßlau. Zum ersten Mal werde zudem eine Ausstellung in Wolmirstedt unterstützt, die an die Befreiung eines KZ-Zuges mit 2500 jüdischen Häftlingen im April 1945 zwischen Zielitz und Farsleben erinnere.

Darüber hinaus werden den Angaben zufolge soziale Einrichtungen wie die Kinderstadt Halle, Sportvereine wie der Landessportbund und Naturschützer gefördert.

Derzeit beschäftigt sich ein Untersuchungsausschuss im Landtag mit den Förderprojekten von Lotto. Der Ausschuss wurde auf Antrag der AfD-Abgeordneten eingesetzt. Die Oppositionsfraktion vermutet Ungereimtheiten bei der Landesgesellschaft. Der Ausschuss soll unter anderem klären, wer in der Vergangenheit mit Lotto-Mitteln gefördert wurde und ob dabei persönliche Beziehungen eine Rolle spielten.