Leipzig (dpa/sn) - Ein glücklicher Tipp bei der Lotterie Eurojackpot hat einen Spieler aus dem Erzgebirgskreis zum Millionär gemacht. Der Tipper habe bei der Ziehung am Freitagabend rund 1,6 Millionen Euro gewonnen, teilte Sachsenlotto in Leipzig mit. Er habe seinen Spielschein am Freitag etwa eine Stunde vor Annahmeschluss abgegeben. Er ist einer von acht Spielern, die in der zweiten Gewinnklasse jeweils die Millionensumme abräumten. Der mit 90 Millionen Euro prall gefüllte Jackpot in der ersten Gewinnklasse blieb unangetastet. Er steht nächsten Freitag wieder zur Ausspielung.