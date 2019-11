Wiesbaden (dpa/lhe) - Aus rund 20 Euro wurden 30 Millionen: Einer der Gewinnscheine des maximal gefüllten Eurojackpots ist im Main-Kinzig-Kreis gespielt worden. Wie Lotto Hessen am Samstag mitteilte, wurde er drei Stunden vor Annahmeschluss am Freitagnachmittag abgegeben. Der Tipper zahlte 20,50 Euro - und kann sich nun über 30 Millionen Euro freuen. Noch ist einem Sprecher zufolge allerdings unklar, ob es sich um einen Mann, eine Frau oder eine Tippgemeinschaft handelt: Der Spielschein wurde demnach ohne Kundenkarte gespielt. Der Gewinner müsse sich nun mit seiner Spielquittung bei Lotto Hessen melden.

Der 30-Millionen-Gewinn ist Lotto Hessen zufolge der sechsthöchste jemals in Hessen erzielte Lotteriegewinn. Im Jahr 2016 räumte ein Tipper aus Nordhessen beim Eurojackpot 84,8 Millionen Euro ab. Im Main-Kinzig-Kreis ist noch nie ein so hoher Gewinn erzielt worden wie jetzt. Die bisherige Rekordmarke hielt ein Tipper aus dem Jahr 2010 mit einem Gewinn von 14,8 Millionen Euro.

Am Freitag war der mit 90 Millionen Euro gefüllt Eurojackpot drei Mal geknackt worden. Auch nach Bayern und Ungarn gingen je 30 Millionen Euro. Zuletzt war der Jackpot am 20. September ausgeschüttet worden und dann acht Ziehungen in Folge unangetastet geblieben. Deswegen hatte er seine gesetzlich festgelegte Höchstsumme von 90 Millionen Euro erreicht. Die Gewinnzahlen am Freitag lauteten Westlotto zufolge 3, 12, 24, 37, 38, die beiden Eurozahlen 3 und 7.

Um den Eurojackpot zu knacken, muss auf dem Tippzettel an sieben Stellen das Kreuz richtig gesetzt werden. Dabei müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen getippt werden. Gelingt dies gleich mehreren Mitspielern, wird die Gewinnsumme geteilt. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 95 Millionen. Spieler und Tippgemeinschaften aus 18 europäischen Ländern beteiligen sich am Eurojackpot.