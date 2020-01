Frage des Glücks: Weniger Lotto-Millionäre in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) - Die Zahl der neuen Lotto-Millionäre in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr gesunken. 2019 konnten sich landesweit 14 Tippspieler über mindestens siebenstellige Gewinne freuen - ein Jahr zuvor waren es noch 22, 2017 sogar nur 12, wie Lotto-Niedersachsen-Sprecherin Petra-Kristin Bonitz am Dienstag sagte. Den mit 15,3 Millionen Euro höchsten Gewinn strich ein Mann aus Hannover beim Spiel "6 aus 49" ein - dank seines glücklichen Tipper-Händchens.

Bundesweit räumten im vergangenen Jahr 125 Lottospieler Millionengewinne ab, 2018 waren es 152. 2017 waren es nach Angaben der im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) federführenden Gesellschaft Lotto Rheinland-Pfalz dagegen nur 105 neue Millionäre.

Unter den Ländern lag Baden-Württemberg mit 23 Millionengewinnen vorne. Dahinter lagen Nordrhein-Westfalen mit 21 und Bayern mit 17 Millionengewinnen, an vierter Stelle folgte Niedersachsen. Der größte Gewinn ging mit 63,2 Millionen Euro an einen Eurojackpot-Spieler aus Rheinland-Pfalz. In Bremen gab es weder 2019 noch 2018 Millionengewinner - der bislang letzte Lotto-Millionär hatte dort 2017 die richtige Eingebung beim Tippen.

Die Spieleinsätze sanken im vergangenen Jahr laut Lotto Rheinland-Pfalz bundesweit um 1,2 Prozent auf knapp 7,3 Milliarden Euro. Aktuelle Zahlen für Niedersachsen lagen zunächst nicht vor, 2018 hatte die niedersächsische Lotto-Gesellschaft nach eigenen Angaben insgesamt rund 351 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Menschen im Land gaben damals rund 726 Millionen Euro an Spieleinsätzen für staatliche Lotterien und Sportwetten aus.

Knapp 49 Prozent der bundesweiten Einsätze entfielen auf das Spiel "6 aus 49". Hier wird es im Herbst 2020 einige Änderungen geben: So wird sich der Einsatz pro Lotto-Kästchen von einem auf 1,20 Euro erhöhen. Damit sollen bei "6 aus 49" jede Woche mehr Millionenbeträge in den oberen Gewinnklassen zu gewinnen sein.

Am häufigsten gezogen wurde bei "6 aus 49" im vergangenen Jahr die Zahl 42 - nämlich 22 Mal. Kurios: Die Zahl, die seit der ersten Ziehung 1955 am seltensten gezogen wurde, ist ausgerechnet diejenige, die bei der ersten Ziehung als erste ermittelt worden war: die 13.