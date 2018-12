7. Dezember 2018, 19:08 Uhr Psychologie Was macht uns glücklich?

Lässt sich Zufriedenheit üben? Brauchen wir Unglück? Und ab wieviel GeldLiebeKram führt man ein schönes Leben? Unser Autor hat sich auf die Suche nach dem ultimativen Zustand gemacht: Glück.

Von Sebastian Schoepp

Mutter hat viel Glück gehabt im Leben. Sonst wäre sie wohl nicht neunzig Jahre alt geworden. Ob sie glücklich war, ist eine andere Frage. Darüber ließ sie sich nie aus. Sie gebrauchte das Wort "Glück" nur in einem einzigen Zusammenhang: "Mensch, Junge, da haste aber Glück gehabt, dass dich kein Auto überfahren hat! Musste nächstes Mal besser gucken." Glück als Grundzustand strebte sie nicht an, es bestand für sie eher in der Abwesenheit von Unglück.

Manche ihrer Glücksmomente sahen im ...