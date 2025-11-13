Sie war das It-Girl des Adels, schräg, unterhaltsam, gern gesehener Gast in Talkshows. Jetzt trifft sich Gloria von Thurn und Taxis mit Rechtspopulisten wie Alice Weidel, Steve Bannon oder Viktor Orbán. Wie groß ist ihr Einfluss? Eine Spurensuche.

Hinter diesen Mauern lebt sie also. Durch den schmiedeeisernen Zaun sieht man ihren Park. Schmale Wege, majestätische Bäume, ganz hinten spitzen die Türme des Schlosses hervor. Der einfache Bürger darf hier nicht rein, in den Museums-Shop aber schon. Und da begegnet man ihr dann zum ersten Mal: Gloria von Thurn und Taxis, die Schlossherrin, die „Fürstin“, wie sie sich selbst nennt, obwohl der Adel in Deutschland 1919 abgeschafft wurde.