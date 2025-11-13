Zum Hauptinhalt springen

Adel und PolitikWie Gloria von Thurn und Taxis zur Netzwerkerin der Rechten wurde

Lesezeit: 9 Min.

Gloria von Thurn und Taxis bei der amfAR Gala im August 2025 in Salzburg.
Gloria von Thurn und Taxis bei der amfAR Gala im August 2025 in Salzburg. (Foto: imago stock/IMAGO/Manfred Segerer)

Sie war das It-Girl des Adels, schräg, unterhaltsam, gern gesehener Gast in Talkshows. Jetzt trifft sich Gloria von Thurn und Taxis mit Rechtspopulisten wie Alice Weidel, Steve Bannon oder Viktor Orbán. Wie groß ist ihr Einfluss? Eine Spurensuche.

Von Lisa Schnell

Hinter diesen Mauern lebt sie also. Durch den schmiedeeisernen Zaun sieht man ihren Park. Schmale Wege, majestätische Bäume, ganz hinten spitzen die Türme des Schlosses hervor. Der einfache Bürger darf hier nicht rein, in den Museums-Shop aber schon. Und da begegnet man ihr dann zum ersten Mal: Gloria von Thurn und Taxis, die Schlossherrin, die „Fürstin“, wie sie sich selbst nennt, obwohl der Adel in Deutschland 1919 abgeschafft wurde.

Zur SZ-Startseite

MeinungAfD
:Torsten ist kein Nazi

SZ PlusEin Gastbeitrag von Andreas Voßkuhle; Fotos: Rafael Heygster

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite