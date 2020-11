Menschen handeln wie Götter, ertragen aber die Konsequenzen nicht: Der isländische Autor Andri Snær Magnason erklärt, warum es so schwer fällt, den Klimawandel zu begreifen.

Interview von Kai Strittmatter

Ein Herbstmorgen im Hafen von Kopenhagen. Dort liegt der Dreimaster Activ vor Anker. Aus der Kajüte kommt ein verstrubbelter Andri Snær Magnason an Deck, in der einen Hand eine Zahnbürste, in der anderen ein Pott Kaffee. Nein, er ist nicht hierhergesegelt von Island, aber er hat hier übernachtet. Der Kapitän ist ein Freund.