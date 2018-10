Henning Mueller-Rech, 58 Jahre, und Jörg Kortler, 39 Jahre, München

"Wir haben dieses Jahr im August geheiratet - am fünften Jahrestag unserer Verpartnerung. Nach dem Standesamt in München in der Mandlstraße haben wir alle in ein Café eingeladen. Wir sind seit gut 15 Jahren zusammen und wollten unbedingt heiraten. Henning hat sogar 2017 einen Brief an Frau Merkel geschrieben hat, acht Seiten. Ein paar Wochen darauf wurde das Gesetz überraschend beschlossen und irgendwann bekamen wir einen kurzen Antwortbrief, in dem die CDU sich für ihre Verdienste lobte. Dennoch war es ein erhebendes Gefühl. Beim Gassigehen, als die Nachricht bekannt wurde, flossen die Tränen. Jörg ist Queer-Aktivist und manchmal fühlt man sich, als würde man wie Don Quijote gegen Windmühlen kämpfen. Dann merkt man plötzlich: Wow, du hast was erreicht! Trat man früher eine neue Stelle an und gab als Familienstand "verpartnert" an, kam das einem Zwangsouting gleich. Heute schreibt man einfach "verheiratet". Wir haben beide unsere Nachnamen behalten. Derjenige, dessen Name als zweites im Alphabet kommt, wird übrigens manchmal immer noch als Ehefrau eingetragen. Das sollte längst geändert sein." Protokoll: Nora Reinhardt