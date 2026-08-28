Er wurde als Sohn eines Hausmädchens und eines Tellerwäschers geboren, als Fifa-Chef ist er heute der umstrittenste Mann des Fußballs. Wie hast du dich verändert, Gianni Infantino?

Anders als es wohl viele Leute heutzutage vermuten, wurde Gianni Infantino nicht unter einer Briefkastenadresse auf den Caymaninseln oder auf verschwiegene Weise in Corleone auf Sizilien geboren, sondern im Kreisspital des Ortes Brig im Oberwallis. Schon fünf Tage nach seiner Geburt produzierte der Mann überregionale Schlagzeilen, wie er selbst enthüllte, als er einem Reporter der Schweizer Boulevardzeitung Blick kurz nach seiner Wahl zum Präsidenten des Weltfußball-Verbandes Fifa ein Interview gab.