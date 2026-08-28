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Serie: Wie hast du dich verändertDer Aufsteiger

Lesezeit: 5 Min.

Gianni Infantino in Jugendzeiten, als Cowboy verkleidet, und 2026 bei einem Besuch in Kolumbien.
Gianni Infantino in Jugendzeiten, als Cowboy verkleidet, und 2026 bei einem Besuch in Kolumbien.
Republik, DAVID SALAZAR/AFP

Er wurde als Sohn eines Hausmädchens und eines Tellerwäschers geboren, als Fifa-Chef ist er heute der umstrittenste Mann des Fußballs. Wie hast du dich verändert, Gianni Infantino?

Von Philipp Selldorf

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Anders als es wohl viele Leute heutzutage vermuten, wurde Gianni Infantino nicht unter einer Briefkastenadresse auf den Caymaninseln oder auf verschwiegene Weise in Corleone auf Sizilien geboren, sondern im Kreisspital des Ortes Brig im Oberwallis. Schon fünf Tage nach seiner Geburt produzierte der Mann überregionale Schlagzeilen, wie er selbst enthüllte, als er einem Reporter der Schweizer Boulevardzeitung Blick kurz nach seiner Wahl zum Präsidenten des Weltfußball-Verbandes Fifa ein Interview gab.

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