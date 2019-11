Wiesbaden (dpa/lhe) - Gewalt gegen Frauen muss nach einer Forderung von Expertinnen in Hessen konsequenter bekämpft werden. Akteurinnen von Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern forderten am Freitag unter anderem ein umfassendes Gesamtkonzept für den Gewaltschutz im Land. Zusätzlich müsse eine ressortübergreifende Koordinierungsstelle dafür sorgen, dass ein solches Konzept umgesetzt wird, sagte die Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hessen, Yasmin Alinaghi, in Wiesbaden.

Obwohl die Istanbul-Konvention im schwarz-grünen Koalitionsvertrag erwähnt werde, sei das Land weit von deren Umsetzung entfernt. Die Konvention des Europarats soll Gewalt gegen Frauen verhüten und bekämpfen. Sie gilt seit Februar 2018 in Deutschland. Am kommenden Montag (25. November) ist der "Internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen".