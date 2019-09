Kindeswohlgefährdung: Mehr Prüfverfahren in Niedersachsen

Wiesbaden/Hannover (dpa/lni) - Die Jugendämter in Niedersachsen haben sich im vergangenen Jahr mit 12 606 Verfahren zur Einschätzung des Kindeswohls beschäftigt. Dies waren rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Bundesweit stieg die Zahl der Fälle um 10 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es handele sich um den höchsten Stand seit Einführung der Statistik vor sieben Jahren. Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn "eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls eines Kindes unmittelbar droht oder eingetreten ist". Jugendämter müssen dem Verdacht nachgehen, die Gefährdung einschätzen und versuchen, die Gefahr abzuwenden.

Die niedersächsischen Jugendämter stuften im vergangenen Jahr rund 1635 Fälle als "akut" ein - knapp 8 Prozent mehr als 2017. Eine "latente" Gefährdung lag in 1703 Fällen vor, dies können beispielsweise Hinweise auf Vernachlässigung oder psychische Misshandlung sein. Bei 4331 Kindern und Jugendlichen stellte das Jugendamt fest, dass zwar keine Kindeswohlgefährdung vorliegt, die Familien aber dennoch Hilfe und Unterstützung brauchen - etwa Erziehungsberatung. In rund 4937 Fällen bestätigte sich der ursprüngliche Verdacht nicht. 2017 war in 4079 Fällen keine Gefährdung festgestellt worden.

Im Nachbarland Bremen gab es im vergangenen Jahr 1963 sogenannte Gefährdungseinschätzungen, in 317 Fällen lag eine akute Kindeswohlgefährdung vor.