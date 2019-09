Erfurt/Jena (dpa/th) - Zwei Jahre nach Einführung der "Ehe für alle" bleibt die Nachfrage nach gleichgeschlechtlichen Eheschließungen im Freistaat eher verhalten. Einen Ansturm auf die Standesämter hat es gerade in den kleineren Kommunen nicht gegeben, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergab. In Städten wie Erfurt, Jena und Weimar hatte es direkt nach der Gesetzesänderung im Oktober 2017 relativ viele gleichgeschlechtliche Eheschließungen und Umwandlungen eingetragener Lebenspartnerschaft gegeben. In Sonneberg oder Altenburg war die Resonanz Stadtsprechern zufolge von Anfang an nicht sehr hoch.

In Thüringen wurden dem Landesamt für Statistik zufolge von Oktober 2017 bis Ende 2018 441 Ehen von gleichgeschlechtlichen Partnern geschlossen, darunter waren 270 Umwandlungen einer eingetragenen Partnerschaft in eine Ehe. Deutschlandweit wurde dem Statistischen Bundesamt zufolge bis Ende 2018 jede 14. Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern geschlossen.