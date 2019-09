Stuttgart (dpa/lsw) - Für ältere Menschen fehlen in den kommenden Jahrzehnten in Baden-Württemberg Hunderttausende barrierefreie Wohnungen. Nach Ansicht des Landesdemografiebeauftragten Thaddäus Kunzmann haben weder Politik noch Wirtschaft eine Lösung auf dem Schirm. "Es wird in diesem Bereich nicht genug investiert und erst recht nicht genug gebaut", kritisierte Kunzmann am Montag in Stuttgart.

In Baden-Württemberg seien bis zum Jahr 2040 rund 486 000 barrierefreie Wohnungen nötig. "Im Grunde wird um die Hälfte zu wenig gebaut. Und das, was gebaut wird, entspricht oftmals nicht dem Bedarf in der Zukunft", sagte Kunzmann. "Wir brauchen grundsätzlich ein Umdenken beim Wohnungsbau."

Die Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau müssten mindestens verdoppelt werden auf 150 Millionen Euro. Außerdem müsse es Beratungen geben zum Umbau von Wohnraum auf dem Land sowie ein Kompetenzzentrum von Architekten und Handwerkern. Grundrisse von neuen Wohnungen sollten so gestaltet werden, dass sie altersunabhängig genutzt werden können.

"Die Menschen werden immer älter, sie wohnen zunehmend auch im hohen Alter alleine. Wir benötigen dringend mehr Wohnraum - und dennoch sind 82 Prozent der Wohngebäude in Baden-Württemberg Ein- oder Zwei-Familienhäuser."

Nach Angaben Kunzmanns sind derzeit etwa 7 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg 80 Jahre und älter; im Jahr 2060 werden es 12 Prozent sein. Im selben Zeitraum wird die Zahl der Menschen unter 65 Jahren von 79 Prozent auf 70 Prozent zurückgehen.

Kunzmann ist nach eigenen Worten der einzige weisungsungebundene Demografiebeauftragte in den Bundesländern. Der 55-Jährige ist dem Sozialministerium zugeordnet, arbeitet aber ressortübergreifend.