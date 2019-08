Arnstadt/Dörnfeld (dpa/th) - Bereits zum vieren Mal bietet das Gebärdensprach-Festival für Kinder an diesem Wochenende lautlosen Poeten eine Bühne. Bis Sonntag werden in Dörnfeld an der Ilm gehörlose Mädchen und Jungen im Alter von drei bis 15 Jahren selbst verfasst Kurzgeschichten, Witze und poetische Beiträge gesten- und mimikreich präsentieren.