Speyer/Mainz (dpa/lrs) - Die vor rund zwei Jahren eingeführte Flexi-Rente ist in Rheinland-Pfalz gefragt und beratungsintensiv. Im ersten Jahr seit der Einführung war die Flexi-Rente das Thema von 21 104 Beratungen, meist in persönlichen Gesprächen, wie der Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, Hans-Georg Arnold, der dpa in Mainz sagte. Das war etwa jede zehnte Beratung.