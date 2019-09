Schwerin (dpa/mv) - Ostdeutsche Frauen haben nach Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) einen wichtigen Beitrag zur Gleichstellung in der Bundesrepublik geleistet. "Dass Frauen heute in Ost und West ganz selbstverständlich Familie und Beruf miteinander verbinden und dass die Kinderbetreuung überall in Deutschland weiter verbessert worden ist, ist vor allem den ostdeutschen Frauen zu verdanken", sagte Schwesig bei einem Treffen mit dem Landesfrauenrat am Montag in der Schweriner Staatskanzlei laut Pressemitteilung. "Hier war der Osten Vorbild für den Westen."

Am Ziel sei man aber noch nicht. "Wir brauchen weitere Schritte zur tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern", sagte die Regierungschefin. "Und wir müssen all jenen entgegentreten, die das Rad zurückdrehen wollen."