Schwerin (dpa/mv) - Der Direktor der Landeszentrale für politsche Bildung in Mecklenburg-Vorpommern, Jochen Schmidt, spricht sich dafür aus, die politische Bildung stärker an den Informationswegen aller Bürger auszurichten. "Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht umgekehrt", sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur vor der am Dienstag in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) stattfindenden Jahreskonferenz zur politischen Bildung.

"Natürlich werden wir auch weiter Bücher veröffentlichen und klassische Veranstaltungsformate machen, aber wir sind in den letzten Jahren zunehmend auch im Online-Bereich aktiv", berichtete er. Allerdings sei Präsenz auf den Marktplätzen ebenfalls wichtig. "Es ist immer die Mischung." Beim nunmehr zwölften Jahreskongress stehen die "Die Friedliche Revolution 1989 in Mecklenburg-Vorpommern und ihre Folge" im Mittelpunkt.