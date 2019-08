Schwerin (dpa/mv) - Die ambulante Sterbebegleitung wird in Mecklenburg-Vorpommern von den gesetzlichen Krankenkassen in diesem Jahr mit rund 1,5 Millionen Euro unterstützt. Das Geld komme 16 Hospizdiensten zugute, teilten die AOK Nordost und der Landesverband der Ersatzkassen am Dienstag in Schwerin mit. Die Kassen übernähmen damit einen wesentlichen Teil der Personal- und Sachkosten für eine würdevolle Betreuung sterbender Menschen und ihrer Angehörigen. Außerdem bilden die Hospizdienste ehrenamtliche Sterbebegleiter aus und weiter.